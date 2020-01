Roma: con Diawara e Veretout marcati, Perotti viene incontro

Perotti ha fatto preziosi movimenti a venire incontro in Roma-Torino. Li effettuava per dare soluzioni di passaggio

Il Torino ha messo in crisi la costruzione della Roma, con marcature a uomo intense in zone avanzate del campo. Era difficile impostare in modo pulito, visto che Diawara e Veretout erano costantemente marcati.

Per questo, spesso i giocatori offensivi venivano incontro, per dare soluzioni di passaggio. Un esempio nella slide sopra. La Roma imposta dal basso, con Perotti che viene incontro per dare una linea visto che sia Diawara che Veretout sono presi dagli avversari. Nel gioco di posizione di Fonseca, sono fondamentali questi smarcamenti per dare soluzioni di passaggio al portatore.