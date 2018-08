Roma, Di Francesco: «Difesa disordinata. Schick? Può servire da esterno»

Parla Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta con il Real Madrid in ICC: «Dobbiamo trovare la brillantezza per la prima di campionato»

Forma fisica ancora non ottimale e poca attenzione in difesa. La Roma di Eusebio Di Francesco ha terminato ieri la sua avventura in ICC con la sconfitta per 2-1 ai danni del Real Madrid. Queste le parole del tecnico della Roma a fine gara: «Ci sono cose positive e tante altre da migliorare. Abbiamo giocato contro squadre di altissimo livello e questa forse è la migliore al mondo, con loro si può sbagliare. Forse non mi è piaciuta la fase difensiva. La linea ha lavorato in maniera disordinata, soprattutto per quanto riguarda il primo gol, che poi ha determinato l’andamento della gara».

Si tratta in ogni caso di precampionato, e l’ex allenatore del Sassuolo ha tenuto a specificarlo: «Queste partite lasciano il tempo che trovano. Le mie scelte hanno un obiettivo, portare tutti nella condizione migliore all’inizio del campionato. Ovviamente dobbiamo migliorare il palleggio e ci sono altre cose da fare diversamente, ma non dobbiamo dimenticarci contro chi abbiamo giocato perché anche questo aspetto fa la differenza». L’obiettivo principale sarà ritrovare la giusta forma fisica: «Quando fai tanto lavoro come noi a inizio gara non sarai mai brillante, mentre alla lunga i giocatori hanno più gamba, hanno più condizione sul tempo lungo che sul breve. Ora dobbiamo essere bravi a ‘ripulirli’ per poter avere maggior brillantezza nella prima sfida di campionato».

Infine, una chiosa sulla posizione in campo di Patrick Schick, schierato sulla destra come nello scorso campionato, con Dzeko prima punta: «Volevo rivederlo in quella posizione, dove ha già giocato nello scorso campionato. Potrebbe sempre servire a partita in corso. Era un’idea che avevo già a inizio partita».