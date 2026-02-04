Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato. L’analisi del CorSport

La Roma si trova a un bivio strategico cruciale, sospesa tra l’esigenza di risultati immediati e una pianificazione a lungo termine. L’analisi del Corriere dello Sport evidenzia la difficoltà di conciliare l’ambizione di vittoria con la valorizzazione del talento giovane, una sfida complessa che vede protagonista Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese, giunto nella Capitale con l’obiettivo di alzare l’asticella dopo il ciclo all’Atalanta, si scontra oggi con la realtà di una rosa dall’età media sempre più bassa, costruita seguendo le logiche del player trading.

Il nervosismo è emerso con forza dopo la recente sconfitta di Udine. L’allenatore dei Giallorossi ha espresso il suo malessere per l’equivoco di fondo: se si allena una squadra “Under 23”, non si può pretendere automaticamente la qualificazione in Champions League. Una presa di posizione netta, volta a chiarire che un eventuale mancato accesso all’Europa che conta non dovrà essere letto come un fallimento tecnico. Tuttavia, la linea societaria dettata dai Friedkin, dal direttore sportivo Frederic Massara e dal senior advisor Claudio Ranieri non cambia: la priorità resta valorizzare i giovani mantenendo alta la competitività.

I numeri del mercato confermano questa visione: negli ultimi 18 mesi, il club capitolino ha investito ben 202 milioni di euro su profili Under 24, spaziando da Manu Koné e Matias Soulé fino agli ultimi arrivati Vaz e Venturino. Gasperini, che avrebbe gradito profili più pronti, è comunque saldo al comando e apprezzato per il lavoro svolto, anche se senza gli introiti della Champions il club potrebbe essere costretto a cedere un big in estate per rispettare il Fair Play Finanziario. La vera scommessa sarà armonizzare la “sana ossessione” di vittoria del mister con la sostenibilità del progetto: da questo equilibrio dipenderà il futuro della Lupa.

