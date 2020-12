Roma, Dzeko a vita: rinnovo e futuro da dirigente

Edin Dzeko potrebbe restare alla Roma a vita. Sarebbe questo il piano di Tiago Pinto

In estate, il destino di Edin Dzeko alla Roma sembrava ormai segnato con il passaggio del bosniaco alla Juventus. Poi l’attaccante è rimasto, tornando a essere un punto fermo di Paulo Fonseca. E adesso il club giallorosso starebbe pensando di tenere a vita il capitano.

Come riportato da Il Messaggero, Tiago Pinto, che da gennaio sarà il nuovo direttore generale della Roma, come primo obiettivo ha proprio quello di rinnovare il contratto di Dzeko in scadenza nel 2022. La proposta, però, potrebbe ampliarsi anche la proposta al bosniaco di diventare un futuro dirigente del club.