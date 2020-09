Roma, ecco Friedkin: il patron è atteso in città a giorni

Dan e Ryan Friedkin si stanno organizzando per il loro sbarco a Roma: ecco gli impegni dei nuovi patron giallorossi

Secondo La Gazzetta dello Sport è atteso a giorni lo sbarco di Dan e Ryan Friedkin a Roma. La città freme di conoscere i nuovi proprietari del club giallorosso che, una volta sbarcati nella Capitale, vivranno giorni frenetici.

Sicuramente ci sarà un colloquio con la squadra e il tecnico Fonseca (con cui c’è stata una videochiamata un paio di settimane fa) ma anche con il presidente del Coni, Malagò e della Figc, Gravina, così come con la sindaca Virginia Raggi, visto che entro l’anno – stando alle sue parole – il progetto stadio dovrebbe avere il via libera. La rosea spiega che non c’è una data fissata ma è possibile che il fine settimana sia il momento giusto per la loro prima apparizione giallorossa.