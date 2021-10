Allo stadio Olimpico, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Roma e Empoli si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Roma Empoli 2-0 MOVIOLA

1′ – Fischio d’inizio, iniziata la gara dell’Olimpico.

6′ – Si fa vedere l’Empoli. Cross dalla destra di Stojanovic, Pinamonti anticipa tutti di testa ma la palla termina a lato.

7′ – Roma in avanti. Discesa di Zaniolo sulla fascia, il fantasista serve a centro area l’accorrente Mkhitaryan ma la conclusione dell’armeno viene murata in angolo. Sugli sviluppi del corner libera bene la difesa toscana.

11′ – Empoli a caccia del gol. Cross dalla sinistra dell’ex Marchizza, tenta il colpo sul primo palo Pinamonti anticipando Smalling, ma la deviazione di polpaccio finisce sull’esterno della rete.

19′ – Ci prova Darboe. Traversone di un incontenibile Zaniolo respinto dalla difesa ospite. Sulla ribattuta Darboe controlla e tenta il tiro al volo, ma la palla finisce sopra la traversa.

21′- Nuovo tentativo dell’Empoli. Ci prova Di Francesco da una trentina di metri. Tentativo potente ma troppo centrale, ben controllato da Rui Patricio.

26′- EMPOLI VICINO AL GOL. Nuovo cross dalla destra di un vivace Di Francesco, Bandinelli anticipa Karsdorp e di testa mette alto di poco.

29′- Cambio nell’Empoli. Esce Pinamonti, dolorante al ginocchio, che non riesce a continuare dopo una botta subita. Al suo posto entra Mancuso.

33′ – Tentativo di Zaniolo da fuori. Sinistro dal limite del numero 22, tra i più vivaci nelle fila dei giallorossi. Palla alta.

38′ – Nuova occasione per gli ospiti. Avanza Mancuso che dal limite destro dell’area lascia partire un potente rasoterra. Blocca ancora Rui Patricio.

41′ – OCCASIONE ROMA. Punizione da una ventina di metri di Pellegrini. Il capitano, fresco di rinnovo, la mette sopra la traversa di poco.

42′- ROMA IN VANTAGGIO! Progressione centrale di Mkhitaryan, bravissimo a trovare Pellegrini libero al limite, smarcato dal movimento di Abraham. Il numero 7 entra in area e non lascia scampo a Vicario. 1-0.

45′ +1 – Finisce il primo tempo. Dopo un minuto di recupero Ayroldi manda le squadre negli spogliatoi. Roma in vantaggio grazie al quarto gol in campionato di Pellegrini.

46′ – Inizia la ripresa. Doppio cambio nell’Empoli all’intervallo, Haas e Bajrami hanno rilevato Bandinelli e Zurkowski.

46′ – Ammonito Ricci. Primo giallo della gara all’indirizzo del giovane centrocampista, entrato in ritardo da dietro su Pellegrini.

47′ – RADDOPPIA LA ROMA! Abraham recupera palla dopo un errato disimpegno dell’Empoli, punta la porta e lascia partire un destro potente che spacca la traversa. Sulla respinta Mkhitaryan è il più lesto a ribattere in rete.

51′ – SPINGE LA ROMA. Rasoterra da destra, velo di Pellegrini e palla che arriva ad Abraham. L’inglese la mette all’angolino basso alla sinistra di Vicario, bravissimo a deviare in angolo.

55′ – Ammonito Haas. Il centrocampista dell’Empoli prende il giallo dopo aver fermato fallosamente lo strappo centrale di Zaniolo.

57′ – Primo giallo nella Roma. Ammonito Mancini, che spende il fallo per fermare una ripartenza di Di Francesco.

62′ – PELLEGRINI VICINO AL GOL! Ennesima discesa di uno scatenato Zaniolo, che scarica per Karsdorp che dalla destra fa partire un cross. In area si inserisce Pellegrini che la mette fuori di un soffio alla destra di Vicario.

64′ – Cambio nella Roma. Esce uno stremato Darboe, al suo posto Cristante.

70′ – Doppio cambio nell’Empoli. Fuori Di Francesco ed Henderson, entrano Cutrone e Stulac.

Roma Empoli 2-0: risultato e tabellino

Marcatori: 42′ Pellegrini, 47′ Mkhitaryan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe (64′ Cristante), Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Calafiori, Kumbulla, Villar, Diawara, Bove, Tripi, Shomurodov, El Shaarawy, C. Perez, Borja Mayoral.

All. José Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Ricci, Henderson (70′ Stulac), Bandinelli (46′ Haas); Zurkowski (46′ Bajrami); Di Francesco (70′ Cutrone), Pinamonti (29′ Mancuso).

A disp.: Ujkani, Furlan, Luperto, Parisi, Asllani, Fiamozzi, La Mantia.

All. Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: 46′ Ricci, 55′ Haas, 57′ Mancini