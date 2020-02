Roma, Fonseca chiede a Dzeko gol pesanti per la Champions

Le speranze di Fonseca per la qualificazione in Champions passano dai gol di Edin Dzeko: già a segno quattro volte contro l’Atalanta

Aggrappati ad Edin Dzeko. La Roma e Fonseca chiedono al centravanti bosniaco gol pesanti in ottica qualificazione alla Champions League.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, se gira lui, gira la Roma. Altrimenti è notte fonda. Per vincere a Bergamo con l’Atalanta serve il miglior Dzeko. O almeno per non perdere. Perché vincere sarebbe fondamentale, è vero. Ma perdere sarebbe devastante. E vorrebbe dire vedere allontanarsi in modo importante il sogno di poter tornare a giocare la Champions League. Il centravanti bosniaco in questa stagione ha segnato 13 gol in 28 partite (media-gol di 0,46 a gara), di cui 10 in campionato e tre in Europa League. Contro i bergamaschi, invece, è andato a segno 4 volte. Ma i precedenti non sono positivi visto che Edin ha vinto una sola partita delle ultime 9 con i nerazzurri, pareggiando 4 volte e perdendo altre 4.