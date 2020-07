Roma, Fonseca su Pellegrini: «Non si allenerà con la squadra, vediamo come recupera»

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Lorenzo Pellegrini

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Tra gli argomenti trattati, anche il recupero dall’operazione al setto nasale di Lorenzo Pellegrini.

«Si è sottoposto a una operazione e nei prossimi giorni non potrà allenarsi con la squadra: vedremo come recupererà. Domani vedremo come sostituirlo, ho un dubbio da sciogliere: capirò dopo l’allenamento di rifinitura».