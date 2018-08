Dopo l’addio alla Juventus e l’esperienza al Barcellona, Francesco Calvo torna in Italia: è il nuovo chief revenue officer della Roma

Novità a livello dirigenziale per la Roma. Protagonista di un’ottima campagna acquisti, la società giallorossa ha annunciato l’arrivo di Francesco Calvo come nuovo chief revenue officer. Dopo la lunga avventura alla Juventus, terminata dopo lo ‘screzio sentimentale’ con il presidente Agnelli, e l’esperienza in liga al Barcellona, Calvo inizierà il suo lavoro a partire da settembre.

«Sono davvero emozionato di arrivare alla Roma. È un club con una straordinaria visione del futuro e rappresenta una delle opportunità più innovative e interessanti nel mondo del marketing dello sport. È un momento molto importante per la Roma e per la Serie A, giacché la Lega sta mostrando segni di crescita molto positivi, e siamo sicuri di avere tutti gli ingredienti per avere successo in Italia e nel mondo», le sue parole al sito ufficiale giallorosso.