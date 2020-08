Roma, Friedkin scalpita: lunedì il closing poi via al piano triennale

Lunedì ci sarà il tanto atteso closing per la cessione della Roma a Dan Friedkin, il quale non vedere l’ora di mettersi all’opera

Secondo La Gazzetta dello Sport lunedì potrebbe essere il giorno giusto per il tanto atteso closing per la Roma. La firma (delegata) tra le parti sembrerebbe solo una formalità, anche se l’inizio di un processo pieno di tecnicismi. Una volta che Friedkin staccherà a Pallotta il virtuale assegno da 199 milioni, il futuro potrà delinearsi, tant’è vero che già lunedì è possibile che si tenga il primo vertice in teleconferenza fra gli Stati Uniti e i dirigenti della Roma chiamati ad assicurare la transizione da Pallotta.

La Rosea spiega che il magnate statunitense vorrà dare sempre più un respiro internazionale al club, e poiché all’estero il modello da seguire è quello inglese, l’idea è di varare un piano triennale per una Roma in stile Premier League non è impossibile. La Roma avrà un’anima british. In questo senso, Pedro porterà nuova linfa a quella che già Mkhitaryan ha saputo introdurre. E se la caccia a Smalling resta sempre aperta, è apprezzato il fatto che gente come Dzeko, Fazio, Veretout, Santon e lo stesso Pau Lopez abbiano già respirato in carriera l’aria della Premier League.