Roma, Fuzato: «Voglio giocare di più. Buffon? Un privilegio condividere il campo con lui»

Daniel Fuzato, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni dei suoi connazionali di Globoesporte

Daniel Fuzato, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni dei suoi connazionali di Globoesporte. Queste le sue parole.

ESORDIO – «L’esordio da titolare con vittoria contro la Juve è stato un momento di grande gioia e felicità. Ha reso realtà anche un sogno della mia famiglia: credo sia stato un momento preparato da Dio. Ho trascorso due anni a Roma lavorando, rispettando i miei compagni e aspettando un’opportunità. La Roma non aveva mai vinto allo Stadium e abbiamo finito la stagione rompendo questo tabù. Resterà nella storia il fatto che io abbia giocato quella partita».

BUFFON – «Sono cresciuto vedendolo giocare sempre a un alto livello e vincere titoli importanti. Aver fatto una foto con lui sarà un ricordo. Credo che questi momenti siano rari nella vita. Avere l’opportunità di condividere il campo con lui è stato un privilegio».

FUTURO – «L’obiettivo è continuare a evolvere e crescere come persona e come professionista. Voglio anche giocare più partite per acquisire esperienza».