Roma, Gasperini: «Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan. Domani…»

Roma, Gasperini in conferenza: «Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan». Le parole

Alla vigilia dell’ultima giornata del girone di Europa League, la Roma si prepara a una sfida decisiva: serve una vittoria per mettere in cassaforte l’accesso diretto agli ottavi di finale.

La squadra giallorossa arriva all’appuntamento forte del 2-0 rifilato allo Stoccarda all’Olimpico, risultato che le ha permesso di salire a quota quindici punti e attestarsi al sesto posto del gruppo. Le parole di Gasperini:

PAROLE – «Affronteremo il match cercando di fare risultato. Siamo qualificati nelle prime 24, se riusciamo ad arrivare tra le prime 8 saremo ancora più felici. Ora però la priorità è il campionato, ma cercheremo di fare il massimo»

GIOCATORI – «Non so chi giocherà domani. Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan. Ieri stava molto meglio e oggi gli dava un po’ fastidio.Dovbyk starà fuori per mesi; Arena ha 16 anni, ha segnato all’esordio ma non rientrava nel programma. Per il resto, Malen è fuori dalla lista e tutto mi sembra definito. Ciò che dispiace è l’infortunio di Ferguson, arrivato con lo Stoccarda: sicuramente non è fortunato»

«Il nostro obiettivo è stato quello di giocare tutte le partite al meglio. All’inizio abbiamo avuto questi due stop in casa, uno con tre rigori sbagliati, clamoroso… Ma la squadra è cresciuta, prima aveva molte più difficoltà a creare, a concretizzare e a rendersi pericolosa. Ora, pur mantenendo solidità difensiva, la Roma produce di più e ottiene risultati»

«Affrontiamo una buona squadra, organizzata, che ha avuto più difficoltà in campionato. Sa stare bene in campo. Anche loro, come noi, hanno difficoltà di organico. Noi faremo il massimo per ottenere la qualificazione: siamo dentro, non mi preoccupa però giocare i playoff. Siamo cresciuti giocando; farlo ci ha permesso di alzare la qualità. Non lo ritengo un problema»

MERCATO – «Si possono già fare operazioni da inizio gennaio. Andrà rivisto qualcosa per quanto riguarda l’Europa, si corre il rischio di arrivare in gare decisive in situazioni precarie»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet