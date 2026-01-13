Roma, Gasperini non fa drammi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: «Ho visto tante cose buone, quel calcio d’angolo ci lascia amareggiati…». Poi parla così di Arena!

Roma, Gasperini ha parlato così dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino. Le sue dichiarazioni

A Mediaset, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia, in virtù della sconfitta per 3-2 contro il Torino.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Io ho visto tante cose buone, i ragazzi hanno recuperato due volte la partita. È chiaro che abbiamo ruotato molto la rosa, però la gara è rimasta aperta. Anche nelle occasioni successive si è visto come la partita potesse girare: potevamo sicuramente vincerla. Poi c’è stato questo calcio d’angolo che ci lascia amareggiati. Pensavamo di andare ai rigori».

FASE DI TRANSIZIONE – «Di quello che ho sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto un’andata, anzi l’inizio del ritorno, sicuramente molto buono, con risposte da parte di tutti i giocatori, sempre al meglio delle loro possibilità. In questo momento si parla tanto di mercato, ma nel frattempo abbiamo una partita da giocare. Sono contento per questi ragazzi giovanissimi: uno ha 16 anni ed è un percorso importante per lui, mentre adesso ne è arrivato un altro ancora molto giovane. Cercheremo di valorizzare al meglio questi ragazzi».

ARENA – «Sicuramente è un ragazzo che ha una carica agonistica importante, nonostante la giovane età, ha sicuramente forza da vendere e non ha timore, gioca già nelle under nazionali. Ma va bene, stiamo parlando di ragazzi giovanissimi. Se il principio deve essere questo, va bene. Non è vero che io sono deluso, sono molto soddisfatto, sono dispiaciuto per quel preso al 90′, altrimenti sarebbe stata veramente una partita di, non da incorniciare, ma molto positiva per lo spirito che hanno messo tutti quanti i giocatori, per questi giovani che si sono anche esaltati a un certo punto, abbiamo rischiato anche di vincere proprio con lui. Per me è stata veramente una bella partita. Poi, se l’obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi, va benissimo, basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche primavera, non è un problema».