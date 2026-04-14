Roma, Gasperini e Ranieri da separati in casa: i Friedkin mandano un chiaro messaggio in call! Il retroscena su quanto accaduto ieri

La frattura tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri in casa Roma viene ormai raccontata come profonda e difficilmente sanabile. Secondo La Gazzetta dello Sport, la giornata vissuta ieri a Trigoria ha confermato un clima di gelo totale tra l’allenatore e il senior advisor giallorosso, al punto che i due sarebbero arrivati al centro sportivo a distanza di pochi minuti senza nemmeno salutarsi. Lo stesso quotidiano parla di una convivenza ormai da “separati in casa”, con una tensione interna che i Friedkin avrebbero deciso di congelare almeno fino alla fine della stagione, rinviando ogni resa dei conti al termine del campionato.

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Roma, il confronto ruota attorno a mercato, infortuni e gestione interna

Alla base dello scontro non ci sarebbe soltanto il botta e risposta pubblico dei giorni scorsi, ma un insieme di divergenze che si trascina da tempo. La Gazzetta e le altre ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore indicano come temi centrali il mercato, la gestione degli infortunati e il rapporto con lo staff medico. In particolare, uno dei casi più delicati riguarda Wesley, che secondo l’allenatore potrebbe essere recuperato in tempi più rapidi per la sfida con l’Atalanta, mentre l’area medica resta più prudente. Lo stesso vale per Mancini e Koné, altri nomi al centro delle valutazioni di questi giorni. A rendere ancora più pesante il quadro è anche la distanza di visione generale tra Ranieri e Gasperini sul modo di lavorare e di rapportarsi alle diverse componenti del club.

Roma, i Friedkin impongono tregua ma il futuro resta apertissimo

Dopo l’allenamento ci sarebbe stata una videocall con la proprietà americana, durante la quale da Houston sarebbe arrivato un messaggio molto chiaro: abbassare immediatamente i toni, mantenere il massimo riserbo e rimandare ogni confronto definitivo a fine stagione. La priorità, per i Friedkin, è non disperdere energie nella corsa europea e provare a chiudere al meglio l’annata. Ma la sensazione, condivisa da diverse ricostruzioni, è che lo strappo sia ormai troppo profondo per essere ricucito davvero. Per questo motivo, il finale di stagione servirà non solo a inseguire gli obiettivi di classifica, ma anche a preparare la decisione che Dan Friedkin dovrà prendere sul futuro assetto della Roma.