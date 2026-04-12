Roma, il grande gelo tra Ranieri e Gasperini: una frattura che viene da lontano! Lo scenario per l’estate: uno dei due dirà addio?

In casa Roma il clima resta pesante nonostante la vittoria sul Pisa. Le ultime ricostruzioni della stampa sportiva convergono su un punto preciso: il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri si sarebbe deteriorato in modo serio e oggi viene descritto come uno dei nodi centrali del futuro giallorosso. Il Tempo parla apertamente di una frattura difficilmente sanabile, mentre anche altre fonti raccontano una convivenza sempre più complicata, segnata da divergenze sulla gestione interna e sulla visione del progetto tecnico.

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Roma, i contrasti non riguardano solo il mercato

Il punto di rottura sarebbe arrivato dopo settimane di tensioni già presenti sotto traccia. Le parole pronunciate nei giorni scorsi da Ranieri prima di Roma-Pisa e la successiva replica di Gasperini hanno reso pubblica una distanza che, secondo più ricostruzioni, andava avanti da tempo. Il contrasto non riguarderebbe soltanto il mercato estivo, ma anche altri aspetti sensibili della vita del club, compresi lo staff medico, il peso delle decisioni future e il ruolo di alcune figure dirigenziali. In questo contesto, il tentativo di abbassare i toni non è bastato a spegnere i dubbi su un rapporto ormai fortemente logorato.

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Roma, a fine stagione uno dei due può lasciare

Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi, l’ipotesi che a fine stagione uno tra Gasperini e Ranieri possa lasciare Trigoria viene considerata concreta. Il quadro che emerge è quello di un equilibrio sempre più fragile. La sensazione è che la Roma sia arrivata a un bivio e che il finale di stagione servirà non solo per inseguire gli obiettivi di classifica, ma anche per chiarire quale sarà davvero l’assetto del club nel prossimo futuro. Più che una semplice divergenza interna, oggi attorno ai due nomi si percepisce una frattura che può portare all’ennesimo ribaltone giallorosso.