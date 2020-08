Roma, i giallorossi vogliono ripartire da Zaniolo e Pellegrini: Friedkin vuole vuole blindare i suoi gioielli

Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini rimarranno a Roma. I giallorossi, infatti, vogliono ripartire dai gioielli e affidarsi a due talenti che hanno già dimostrato il proprio valore durante la stagione appena conclusa.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la nuova proprietà cercherà di trattenere i due calciatori: serve ripartire da una base solida per costruire la Roma del futuro, possibilmente con qualche trofeo in più in bacheca.