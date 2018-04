Il difensore della Roma Juan Jesus sprona i suoi compagni in vista di un intenso finale di stagione

La Roma ieri sera ha ottenuto un’importante vittoria in casa con il Genoa. I tre punti dell’Olmipico permettono di continuare a coltivare ambizioni di Champions League. E a proposito di Champions ha parlato anche Juan Jesus, che sta vivendo un’ottimo momento di forma. «Non è di certo un caso che siamo arrivati in semifinale di Champions League. Abbiamo lottato con tutte le nostre forze per essere qui. Ce lo siamo meritati».

A proposito poi del prossimo avversario europeo Jesus ha commentato: « Con il Liverpool ci aspetta una grande sfida. Sarà una bellissima doppia gara». Il brasiliano però sa benissimo che è necessario restare concentrati sul campionato, e pensa già alla sfida con la Spal. « Non è facile per nessuno andare a giocare a Ferrara. Noi però dobbiamo fare la nostra gara e ottenere altri tre punti». Idee chiare per Juan Jesus, che è pronto a giocarsi un intenso e complicato finale di stagione.