Il neoacquisto della Roma, Justin Kluivert, entrato in corsa contro il Torino ha disputato un’ottima gara e fa ben sperare per il futuro

La Roma ha portato a casa i primi tre punti della stagione nella gara d’esordio in Serie A, battendo il Torino in trasferta per 1-0. Quella in casa Granata, è stata una vittoria con brivido per la squadra di Di Francesco che ha attaccato molto, colpendo tre legni, ma che ha trovato la rete decisiva solo nel finale grazie al solito Edin Dzeko. Il numero 9 della Roma ha sfruttato un assist perfetto del neoacquisto giallorosso, Justin Kluivert, realizzando un gol da cineteca. L’esterno olandese, entrato in campo al 70’, ha messo in mezzo un traversone delizioso dalla destra per il bosniaco che, al volo, ha battuto Sirigu: gol che ricorda la famosa marcatura di Marco Van Basten con la maglia dell’Olanda nella finale degli europei del 1988 contro la Russia.

Il giovane Kluivert si è dimostrato, dunque, subito decisivo non solo per l’ottimo assist a Dzeko, ma anche per alcune giocate e per la sue accelerazioni sulla destra che hanno messo in difficoltà la difesa del Toro negli ultimi venti minuti di partita. Prestazione che fa ben sperare i tifosi e l’allenatore giallorosso; forse l’esterno offensivo di qualità tanto cercato durante l’estate è già presente in rosa.