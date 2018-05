Roma-Juventus, 37ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 13 maggio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Juventus, gara valida per il 37° turno di Serie A. Una sfida dall’altissimo valore per entrambe le squadre: ai giallorossi (terzi in classifica con 73 punti) manca un punto per centrare l’obiettivo Champions League; alla squadra di Allegri (prima con 91), invece, basta il pari all’Olimpico per festeggiare aritmeticamente il titolo. Sia Roma che Juventus arrivano all’appuntamento in ottimo stato di forma: giallorossi reduci da 4 vittorie di fila in campionato, Juve fresca di vittoria della Coppa Italia. Nella gara d’andata, giocata il 23 dicembre all”Allianz Stadium’, i bianconeri vinsero di misura grazie ad una rete di Medhi Benatia.

La partita in programma domenica 13 maggio 2018 alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, e da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). Gli aggiornamenti in diretta di Roma-Juventus potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Roma-Juventus, probabili formazioni

Roma: Di Francesco col dubbio Manolas (acciaccato), Juan Jesus è pronto per partitre dal 1′. Florenzi favorito su Bruno Peres come terzino destro. A centrocampo, Strootman è recuperato è può giocare titolare. In attacco, Under ed El Shaarawy dovrebbero agire ai fianchi del titolarissimo Dzeko. Qui Juve: Allegri non può contare sullo squalificato Cuadrado; al centro della difesa Rugani dovrebbe essere preferito a Barzagli, mentre sulla destra Alex Sandro è favorito su Asamoah. Sistema di gioco ancora non certo per i bianconeri: in caso di 4-3-3, Dybala in panchina.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Roma-Juventus, curiosità e statistiche

In Serie A , sono 83 i precedenti giocati nella Capitale tra Roma e Juventus : bilancio di 31 vittorie giallorosse, 27 pareggi e 25 successi bianconeri.

, sono 83 i precedenti giocati nella Capitale tra e : bilancio di 31 vittorie giallorosse, 27 pareggi e 25 successi bianconeri. L’ultima vittoria bianconera all’Olimpico contro la Roma è datata 11 maggio 2014: 0-1 con rete di Osvaldo nei minuti di recupero.

è datata 11 maggio 2014: 0-1 con rete di nei minuti di recupero. La Roma ha vinto le ultime due gare casalinghe giocate contro i bianconeri: 2-1 nell’agosto 2015, 3-1 nel maggio 2017.

ha vinto le ultime due gare casalinghe giocate contro i bianconeri: 2-1 nell’agosto 2015, 3-1 nel maggio 2017. Nelle ultime cinque gare di campionato, i giallorossi hanno ottenuto 13 punti (4 vittorie e un pareggio); 10 invece quelli guadagnari dalla Juve (3 vittorie, un pareggio e una sconfitta).

(3 vittorie, un pareggio e una sconfitta). Medie reti a confronto: Roma con 60 reti segnate e 28 subite (quinto miglior attacco e terza miglior difesa); Juve con 84 reti fatte e 23 subite (secondo miglior attacco e miglior difesa del campionato).

Roma-Juventus, l’arbitro della partita

Roma-Juventus sarà diretta dall’arbitro Paolo Tagliavento di Terni. Gli assistenti saranno Passeri e Costanzo, Rocchi designato quarto uomo. Al Var, Giacomelli e Valeriani (assistente).

Dopo avervi fornito le info utili su come vedere Roma-Juventus in streaming e in diretta tv, l’appuntamento è per domenica 13 maggio 2018 su Calcionews24.com per la diretta della partita.