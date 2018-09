Roma, Kluivert scalpita «Mi sento a mio agio, voglio essere titolare»

Il nuovo acquisto della Roma, Justin Kluivert ha parlato, durante il ritiro con la Nazionale olandese, della sua nuova avventura con la maglia giallorossa

La Serie A si è fermata per permettere alle Nazionali di tornare in campo per disputare la prima edizione della Uefa Nations League. Il nuovo torneo, dunque, sta permettendo alle società di rifiatare dopo tre giornate di campionato e prepararsi al meglio per un settembre ricco di impegni. Anche la Roma, reduce da un avvio di stagione non troppo soddisfacente, si sta allenando in vista del match contro il Chievo, ovviamente priva dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Tra questi ultimi c’è anche il giovane talento, Justin Kluivert che ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale olandese.

L’esterno offensivo giallorosso ha affermato di voler essere titolare nella squadra di Di Francesco, dato che nei primi tre match di campionato è partito sempre dalla panchina. Kluivert ha spiegato che durante la sua avventura con l’Ajax era più libero in campo, mentre a Roma deve giocare più da interno, ma l’ambiente e i suoi compagni lo stanno aiutando molto a sentirsi a proprio agio ed a raggiungere il suo obiettivo. Alla domanda sulla cessione da parte della Roma al Marsiglia del suo connazionale Kevin Strootman, il giovane olandese non ha voluto sbilanciarsi dichiarando: «Non parlo del trasferimento. Ho troppo rispetto per la Roma».