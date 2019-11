Roma, la moglie di Pastore: «Ha trovato un nuovo equilibrio»

Roma, la moglie di Pastore parla della sua rinascita: «Ha trovato un nuovo equilibrio con i tifosi, ma non è stato semplice»

Javier Pastore ha vissuto, nelle ultime settimane, una nuova vita con la maglia della Roma. A tal proposito ne ha parlato anche la moglie, Chiara Picone, ai microfoni de Il Tempo:

«Ha trovato di nuovo un equilibrio con i tifosi, ma è stata dura. A volte capita di avere screzi con l’allenatore, di non sentirti apprezzato e un giocatore non è solo fisicità, è anche testa e, se non sei forte mentalmente, ne risenti in campo».