Lazio-Roma potrebbe essere il derby delle semifinaliste europee

Lazio-Roma di domenica 15 aprile potrebbe essere, per la prima volta nella storia del calcio italiano, il derby tra due squadre in semifinale di Champions League e di Europa League

I tifosi della Lazio facciano gli scongiuri in vista della partita di ritorno con il Red Bull Salisburgo, ma il derby di Roma del 15 aprile potrebbe diventare qualcosa di storico. Se la Lazio dovesse approdare alle semifinali di Europa League, allora Lazio-Roma di domenica diventerebbe il primo, e finora unico, derby con le due romane impegnate nelle semifinali delle due coppe europee più importanti. La Roma ieri ha strapazzato il Barcellona e si è presa l’accesso alle semifinali di Champions League, la Lazio cercherà di fare altrettanto per arrivare a un derby “europeo”.

La Lazio ha vinto quattro a due l’andata col Salisburgo, andrà in Austria domani per cercare di difendere il vantaggio ed evitare clamorosi ribaltoni. Se dovesse qualificarsi, allora Roma diventerebbe il centro dell’Europa domenica sera. Considerando i risultati dell’andata per i quarti di Champions e Europa League, Roma potrebbe essere – assieme a Madrid – la città con più squadre in alto in Europa. E c’è già chi sogna Roma-Lazio a Tallinn ad agosto per la finale di Supercoppa Europea: in quel caso sì che sarebbe un derby storico.