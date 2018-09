Roma-Lazio, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Roma-Lazio in streaming e diretta tv: ecco dove vedere il Derby romano e le probabili formazioni del match

Per la settima giornata della Serie A 2018/2019 è in programma il Derby Roma-Lazio. Allo Stadio Olimpico, calcio d’inizio sabato 29 settembre alle ore 15 per la stracittadina romana numero 149 in Serie A. Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da quattro punti in classifica: i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco (8) sono reduci dalla vittoria sul Frosinone dopo un periodo buio; momento molto positivo invece per la squadra di Simone Inzaghi (12), proveniente dal successo di Udine e da una striscia di cinque vittorie di fila (compresa la gara vinta in Europa League). Motivazioni altissime da una parte e dell’altra in una gara visceralmente sentita da tutto l’ambiente: giallorossi per ritrovare piena fiducia e avvicinare l’alta classifica, biancocelesti per rafforzare la posizione Champions.

Roma-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box) e Sky Sport al canale 25), oltre che in pay-per-view per chi non è abbonato al pacchetto Calcio, sul canale Sky Calcio 1 (numero 251 dello Sky Box). La gara sarà disponibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la cronaca di Roma-Lazio potrà essere seguita anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Lazio

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 29 settembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Calcio 1 – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Gianluca Rocchi

Roma-Lazio, probabili formazioni

ROMA – Di Francesco verso la riproposizione del 4-2-3-1: unico indisponibile tra i giallorossi è Perotti, mentre Manolas, affaticato, dovrebbe farcela (al suo posto si tiene pronto Marcano). Così, Roma probabilmente dal 1′ con Olsen tra i pali, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov nella linea di difesa; a centrocampo si scaldano De Rossi e Nzonzi, sulla trequarti ecco le conferme di Under, Pastore e El Shaarawy. In attacco, il centravanti Edin Dzeko è il punto fermo.

LAZIO – Inzaghi ritrova Radu e conta l’unico indisponibile in Lukaku. L’allenatore biancoceleste, dopo la massiccia turnazione di Udine, dovrebbe tornare allo schieramento tipo; così, Lazio in campo con Strakosha in porta, Wallace (favorito su Luiz Felipe), Acerbi e Radu (favorito su Caceres) in linea di difesa. A centrocampo, prevista la linea a 5 titolare composta da Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic e capitan Lulic; in avanti, Luis Alberto torna sulla trequarti dopo aver ricoperto il ruolo di mezzala a Udine. Lo spagnolo supporterà l’unica punta Ciro Immobile.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Leggi anche: LA GUIDA TV DELLA SETTIMANA