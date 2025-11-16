Roma Lazio Women 1-0: il derby va alle giallorosse di Rossettini. Decide il gol di Di Guglielmo, ecco come è andata la sfida

Roma Lazio Women 1-0: le giallorosse di Rossettini trionfano nel derby grazie alla rete di Di Guglielmo

La partita è iniziata con grande intensità da parte della Roma Women, che ha cercato subito di imporre il proprio ritmo. La Lazio ha provato a difendersi compatta e a ripartire in contropiede, ma le giallorosse hanno avuto le occasioni migliori. Nonostante il predominio territoriale, il primo tempo si è chiuso senza reti, con la Lazio che ha resistito grazie a qualche intervento decisivo della sua difesa.

Secondo tempo e gol decisivo

Nella ripresa la Roma ha continuato a spingere e ha trovato il gol con Di Guglielmo, che ha sbloccato il risultato portando le padrone di casa in vantaggio. La Lazio ha provato a reagire, alzando il baricentro e cercando di creare pericoli, ma la Roma ha gestito bene il possesso e ha mantenuto il controllo della gara.

Finale e significato del match

Il derby si è chiuso sul punteggio di 1-0 per la Roma Women, che ha confermato la propria forza e ha conquistato tre punti importanti. La Lazio, pur mostrando determinazione e spirito di squadra, non è riuscita a trovare il gol del pareggio. La rete di Di Guglielmo è stata decisiva e ha sancito la supremazia giallorossa in questa sfida cittadina.

