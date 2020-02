Roma, le probabili scelte di Fonseca. Ancora un dubbio in avanti

Roma, le probabili scelte di Fonseca. Ancora da decifrare un dubbio nel reparto avanzato: in ballo Kluivert, Perotti e Under

Poche ore separano la Roma dalla difficilissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Fonseca ragiona, in base alle condizioni dei suoi calciatori, i migliori 11 da poter mandare in campo contro la compagine di Gasperini. Sostanziali novità, anche annunciate dallo stesso tecnico in conferenza, in difesa e a centrocampo.

Dentro Fazio, pronto ad affiancare Smalling. Di conseguenza Mancini sarà salito a centrocampo per quello che dovrebbe essere un modulo più equilibrato. Bruno Peres e Spinazzola pronti sulle corsie. Piccolo dubbio in avanti: sicuri del posto Pellegrini, Mkhitaryan e ovviamente Dzeko. Fonseca ha da decidere sulle fasce avanzate: in ballo Kluivert, Under e Perotti.