Roma-Liverpool, decine di tifosi Reds a Campo de’ Fiori – VIDEO

Verso Roma-Liverpool: clima già caldo nella Capitale, con i primi flussi di tifosi reds riversati in città. Grande spiegamento di polizia a Campo de’ Fiori

Meno di 24 ore a Roma-Liverpool, ma il clima partita è già iniziato per le strade della Capitale. In particolare, sono già presenti in città numerosi tifosi reds, molti dei quali riversati nella frequentatissima Campo de’ Fiori. Tra un imponente schieramento di polizia, decine di sostenitori del Liverpool, con bandiere e sciarpe, hanno intonato cori, in un’atmosfera che è parsa distesa. In vista della gara di domani sera, semifinale di ritorno di Champions League, sono attesi in tutto 5mila tifosi reds, in uno stadio Olimpico che sarà gremito da quasi 65mila spettatori.