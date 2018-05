La Roma affronterà il Liverpool e proverà a ribaltare la sconfitta per 5-2 ad Anfield. Ma cosa dicono i precedenti? Le ultimissime

La Roma ha rimontato 3 gol al Barcellona eliminando i blaugrana ai quarti di finale dopo la sconfitta per 4-1 al Camp Nou. Una grandissima prova ha permesso ai giallorossi di ribaltare il triplo svantaggio e di arrivare in semifinale con un netto 3-0. La gara di andata con il Liverpool però non è andata nel migliore dei modi per la formazione giallorossa che ha perso per 5-2 ma i giallorossi sperano in una nuova clamorosa rimonta: basterà un successo per 3-0 per andare in finale, a Kiev. Cosa dice la storia della Champions? Nessuno ha mai passato il turno ribaltando un 5-2 dell’andata. Però ci sono stati ribaltoni peggiori.

Quello più recente è indubbiamente il 4-0 incassato dal Barcellona all’andata con il PSG: i blaugrana, in una clamorosa rimonta, hanno vinto per 6-1 e hanno eliminato i parigini. Una rimonta da 3-0 a 3-3 è accaduta anche in una finale di Champions: vittima il Milan, protagonista il Liverpool che poi vinse il trofeo ai rigori. Clamorosa anche la rimonta del Deportivo La Coruna che ribaltò il 4-1 dell’andata contro il Milan, vincendo in Galizia per 4-0. Negli anni ’80 e negli anni ’90 imprese simili le hanno realizzate in Coppa Uefa il Real Madrid (da 4-1 a 4-0 con il Borussia Mönchengladbach) in Coppa delle Coppe il Parma (3-0 in Svezia con l’Halmstad, poi 4-0 al Tardini). La Roma può guardare anche alla sua storia. Nell’83-84, nell’altra unica semifinale di Champions giocata, perse per 2-0 in casa del Dundee e poi vinse per 3-0 in casa, conquistando così la finale.