Sean Cox, la moglie: «Non tornerà come prima: resterà paralizzato»

Pestato brutalmente prima di Liverpool-Roma, Sean Cox resterà paralizzato: ecco il drammatico racconto della moglie Martina

Dopo l’ottima notizia dell’uscita dal coma, Sean Cox sta provando a tornare alla vita di tutti i giorni, ma non sarà possibile. L’inglese, pestato brutalmente prima della sfida di Champions Liverpool-Roma, resterà paralizzato e Filippo Lombardi, ritenuto responsabile dell’aggressione, domani verrà processato. Ecco le parole della moglie del sostenitore dei Reds: «Mercoledì andrò al processo, voglio vederlo in faccia: andrò insieme a mio figlio, Sean avrebbe fatto lo stesso per me. Mio marito non sarà più la stessa persona, ma continuiamo a lottare: faremo di tutto».

Continua Martina Cox, ai microfoni della BBC: «E’ stata una catastrofe, ci ha cambiato la vita: Sean vede doppie e a volte triplo, non riesce a parlare ma capisce tutto: ha la parte destra del corpo paralizzata. La gente gli racconta le cose, lui sorride ma non riesce a comunicare con noi: questa è la cosa peggiore. Non tornerà la stessa persona di prima secondo i medici, ma ci proveremo fino alla fine».