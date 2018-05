E’ il giorno di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di questa Champions League: giallorossi o reds in finale contro il Real Madrid?

Maggio è il mese dei verdetti, che si tratti di campionato o coppe europee. Oggi è il giorno dei verdetti per la Lupa di Eusebio Di Francesco, è la notte di Roma-Liverpool. All’andata finì 5-2 per i reds, con l’ex Mohamed Salah assoluto protagonista e mattatore. Stasera si giocherà la gara di ritorno allo stadio Olimpico. Alla Roma serve il 3-0 per passare, ripetendo di fatto una nuova rimonta miracolosa in questa edizione di Champions League. La seconda, dopo Roma-Barcellona.

La Roma giocherà contro gli inglesi, ma anche contro le statistiche. Stando ai dati Opta, infatti, mai nessuna squadra è riuscita a ribaltare un 2-5 subito in trasferta. Eusebio Di Francesco, dunque, ha bisogno di un vero e proprio miracolo. Il tecnico della Roma rivedrà il sistema di gioco della sua squadra, evitando, con ogni probabilità, una difesa a 3 e piazzando l’esperto Kolarov in marcatura su Salah. Il resto lo faranno Alisson e Dzeko: il brasiliano avrà l’arduo compito di non far andare in rete il miglior attacco di questa Champions League, 38 i gol realizzati, ed il centravanti bosniaco quello di perforare la miglior difesa della competizione, che ha subito soltanto 9 reti. A voi il campo.