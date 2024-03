Roma, Massimo Ghini: «De Rossi benissimo, dirigenza male»

Massimo Ghini, attore e grande tifoso della Roma, ha parlato di Daniele De Rossi e del periodo giallorosso. Ecco le sue parole

Massimo Ghini, attore e tifoso della Roma. ha parlato su La Gazzetta dello Sport della sua squadra del cuore.

DE ROSSI – «Con “Danielino” siamo amici da tantissimo tempo. E non sapete come questi 50 giorni da allenatore della Roma mi inorgogliscano. La squadra aveva bisogno di lui, i fatti parlano chiaro. Ho visto la partita col Brighton con mio figlio ed eravamo a bocca aperta. Azioni d’attacco che sembrava di vedere il Barcellona al top. Se continua così, mas o menos come dicono gli spagnoli, questa squadra può diventare strabiliante».

MOURINHO – «Dobbiamo ringraziare Mou per la vittoria in Conference in un momento in cui non vincevamo neanche a scopetta… Però, è evidente, qualcosa con José non ha funzionato: c’era troppo nervosismo, troppa tensione, troppe polemiche. Non punto l’indice contro di lui, ma dico che il passaggio di consegne è stato fortunato per noi. Nei giorni scorsi ho parlato proprio su questo aspetto della società e dei dirigenti: io ho accusato loro. Possibile che in una certa fase non c’erano mai, non parlavano mai? Avevo anche detto, in modo provocatorio: “Guardate che parliamo anche noi l’inglese”. E Mourinho, in quel momento, faceva tutto da solo, nel bene e nel male».