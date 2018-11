Roma già qualificata agli ottavi di Champions League senza giocare, in virtù della sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen

La prima squadra italiana a qualificarsi per gli ottavi di Champions League 2018/2019 è la Roma di Di Francesco. Senza scendere in campo (lo faranno tra poco contro il Real Madrid), i giallorossi possono festeggiare in virtù della sconfitta del Cska Mosca nell’anticipo delle 19 contro il Viktoria Plzen. Con la sconfitta, infatti, i russi restano fermi a quota 4 punti e non possono più agganciare il duo di testa composto da Roma e Real entrambe a quota 9. All’Olimpico dunque scenderanno in campo due squadre già qualificate e che si sfideranno per ottenere il primo posto del girone.