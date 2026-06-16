Roma, passo decisivo per Mason Greenwood: spunta il sì del giocatore, trattativa aperta col Marsiglia. Cosa manca

La Roma accelera per consegnare a Gian Piero Gasperini il rinforzo offensivo più desiderato. Il nome indicato dal tecnico è sempre lo stesso: Mason Greenwood, esterno inglese classe 2001 di proprietà dell’Olympique Marsiglia, deciso a trovare una squadra che gli garantisca la vetrina della Champions League.

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Secondo Corriere dello Sport, nelle ultime ore il club giallorosso e l’entourage del giocatore hanno compiuto un passo decisivo, avvicinandosi fino a trovare un’intesa di massima.

C’è l’accordo: stipendio a salire per cinque anni

Roma e agenti hanno raggiunto un principio di accordo sull’ingaggio. Il contratto previsto è quinquennale, con una struttura economica crescente stagione dopo stagione, sul modello già utilizzato per Paulo Dybala.

La base fissata è di 4,5 milioni di euro più bonus, alcuni facilmente raggiungibili, fino ad arrivare nell’ultimo anno a cifre da vero top player.

Cosa manca per chiudere: distanza sul cartellino

Il nodo ora è tra i club. Secondo Tuttosport, la Roma non vuole superare:

35 milioni fissi

bonus per arrivare eventualmente a 40 milioni

Il Marsiglia parte invece da una richiesta più alta: 40 milioni fissi più bonus molto consistenti. La distanza non è enorme, ma serve ancora un lavoro diplomatico per trovare la formula giusta.

Soulé può finanziare Greenwood?

La Roma deve comunque generare plusvalenze per sistemare il bilancio in ottica Fair Play Finanziario. Oltre ai noti possibili partenti — Manu Koné, Ndicka, Svilar — nelle ultime ore si è aggiunto anche Matías Soulé.

L’argentino ha molto mercato in Premier League e, con l’arrivo di Greenwood, rischierebbe di perdere spazio e gerarchie. Una sua cessione potrebbe diventare il tesoretto decisivo per chiudere con il Marsiglia.

Un gioco a incastri approvato da Gasperini

Il piano è chiaro: accordo con il giocatore, pressione sul Marsiglia e cessioni mirate per finanziare l’operazione. Un incastro complesso ma già approvato da Gasperini, mentre il ds Tony D’Amico — operativo ufficialmente dal 1° luglio — sta lavorando per trasformarlo in realtà.