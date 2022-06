Roma, Mourinho in pressing su Tiago Pinto per il mercato

Il mercato della Roma al momento si è fermato a Matic, per questo Mourinho è in pressing su Tiago Pinto

In ballo diverse trattative ma ancora non decolla il mercato. Caso Zaniolo e gli esuberi ora Tiago Pinto deve accelerare per costruire la nuova Roma. Lo scrive Il Corriere dello Sport.