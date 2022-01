Roma, tre uscite per arrivare a Ndombelé

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma studia la possibilità per arrivare a Ndombelè del Tottenham: tre le uscite giallorosse

La Roma studia la possibilità di arrivare a Ndombelè del Tottenham. Prima di un’entrata c’è da mettere in conto qualche uscita. In mezzo al campo sono in tre a rischiare.

Diawara sempre più verso la Spagna, anche se nelle ultime ore si è registrato un interessamento del Torino. Darboe, possibile prestito per lui e l’altro nome a sorpresa sarebbe quello di Veretout. Il francese potrebbe essere ceduto solo per avere liquidità e poter registrare un’entrata importante a livello economico. A riportarlo la Gazzetta dello Sport.