Roma, Miranchuk nel mirino: l’Atalanta chiede El Shaarawy

La Roma mette Miranchuk nel mirino per rinforzare l’attacco. L’Atalanta in cambio vorrebbe il cartellino di El Shaarawy

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Roma sarebbe pronta a farsi avanti per il cartellino di Miranchuk, in uscita dall’Atalanta.

Nerazzurri disposti ad accettare contropartite, vista la richiesta ai giallorossi del cartellino di El Shaarawy. Dalla Capitale, al momento, rispondono però mettendo sul piatto Carles Perez.