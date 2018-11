Roma, Monchi criticato dai tifosi: futuro al PSG o al Barça?

Il direttore sportivo della Roma Monchi è al centro delle critiche per il brutto inizio di stagione. Le big d’Europa sono sull’attenti

Tutti lo vogliono, ma non Roma. Il futuro di Monchi sembra in questo momento molto lontano dalla Capitale. Arrivato in pompa magna due estati fa, con i trofei del Siviglia sulle spalle, i tifosi giallorossi avevano immaginato un roseo futuro. Invece, nonostante la semifinale di Champions League, il comportamento della società e dello stesso Monchi non è per niente andato giù ai tifosi. Alcune trattative di mercato sono state ritenute scellerate, con cessioni di calciatori simbolo della Roma nell’ottica delle plusvalenze senza un ricambio adeguato. Salah al Liverpool per 40 milioni, guardando l’assurda stagione giocata dall’egiziano in Premier League, mette i brividi. Ma la goccia è stata proprio lo smantellamento della squadra che tanto bene aveva fatto lo scorso anno in Champions League: Alisson, Nainggolan e Strootman, tre pilastri della Roma, ceduti senza batter ciglio.

Ecco che allora le grandi di Europa sembrano farsi avanti per il dirigente spagnolo. Su tutte, Paris Saint-Germain e Barcellona sembrano le destinazioni più probabili. I francesi sognano di diventare finalmente grandi, con possibilità di spesa pressoché illimitate e una base di giocatori già importante. Aggiungere la sapienza di Monchi ad una squadra con uno dei migliori attacchi del mondo potrebbe essere la mossa giusta per trovare la quadra. Dalle parti di Barcellona invece, l’intenzione è quella di impostare un futuro senza Leo Messi. La Pulga ha ancora parecchio davanti, ma i blaugrana non potranno dipendere all’infinito dalla sua classe. Una buona base di giovani scoperte insieme ai giocatori che già stanno esplodendo (Arthur su tutti) potrebbe riportare una vera e propria supremazia catalana in Europa.