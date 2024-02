Roma Mourinho: «Mandato via da chi capisce poco di calcio»

Le parole di Jose Mourinho, ex tecnico della Roma, che torna a parlare dell’esonero: «Tornerò con più entusiasmo»

Jose Mourinho è tornato a parlare dopo il suo esonero dalla Roma. Il tecnico, che in queste ore potrebbe finire sulla panchina traballante del Bayern Monaco per prendere il posto di Tuchel, ha parlato al portale inglese football.com. Di seguito le sue parole.

«Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia ​​già stato eliminato, ma perché sono stato “eliminato” da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA».