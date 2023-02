Roma, Mourinho: «Mi dispiace che la gente non dà il giusto credito a questa squadra»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta contro il Verona

«Mi sono complimentato con i ragazzi a fine partita. Hanno vinto tutti, tutti loro. E’ una squadra, la mia, a cui la gente non dà quello che merita. Non potevo essere più felice per i ragazzi, per il gruppo. Mi dispiace che la gente non dà il credito che loro meritano per il lavoro che stiamo facendo in circostanze molto difficili, che la gente non capisce o non vuole capire. Per questo motivo sono molto grato. Qui non ci sono né Cafu né Maicon. Se io sono un tifoso della Roma a Bove lo porto in braccio ogni giorno, perché è più tifoso di loro, ama più la Roma di loro. Quando io sono arrivato lui stava per andare in prestito in Serie C, oggi invece gioca da titolare della Roma. Io sono vecchietto, ho vinto già tanto e non ho bisogno di belle parole. Loro, i giocatori, invece ne hanno bisogno».