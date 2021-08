Roma, Mourinho: «Non abbiamo giocato bene. Italiano e arbitro bravi»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«È stata una partita vera, ma non abbiamo giocato bene. A Italiano ho detto che la sua Fiorentina gioca bene, è un bravo allenatore. L’arbitro non ha sbagliato niente, è stato bravo in ogni sua decisione. VAR fenomenale, è lì per trovare i piccoli errori che qualche volta sono decisivi. Della mia Roma è piaciuto lo spirito di sacrificio, però ci sono state difficoltà che non mi aspettavo. In undici contro dieci abbiamo perso punti di riferimento. Poi dopo l’espulsione di Zaniolo siamo tornati nel gioco e abbiamo fatto il 3-1 controllando la partita. Abraham e Shomurodov insieme? Certo, ma al momento è rischioso. Non è facile lasciare in panchina uno di loro».