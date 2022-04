Roma, Mourinho: «Non sento la pressione. Stasera si decide così»

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Leicester. Le dichiarazioni del mister giallorosso

LE PAROLE – «Abbiamo un modo di giocare che non si può cambiare solo perché giochi una semifinale, rischi che i giocatori non si adattino. Alle semifinali si arriva a fine stagione, sono la conseguenza del lavoro fatto prima, si decidono per piccoli dettagli. Io non sento la pressione, ma capisco che chi non ha giocato a certi livelli senta po’ di pressione. Cercheremo di fare tutto con naturalezza, pensando che siamo vicini».