Allo stadio Leicester City, il match valido per l’andata delle semifinali della Conference League 2021-2022 tra Leicester e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Leicester City, Leicester e Roma si affrontano nel match valido per l’andata delle semifinali della Conference League 2021-2022.

Sintesi Leicester Roma 0-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – È cominciata la semifinale!

2′ Chiusura Mancini – Scivolone di Smalling che favorisce Vardy, provvidenziale la chiusura di Mancini in area

4′ Colpo di testa Castagne – Sfugge alla marcatura di Cristante sugli sviluppi di corner. Colpisce in tutto ma non trova la porta

10′ Combinazione Zaniolo-Abraham – Grande numero dell’inglese che sembra ispirato. Zaniolo non riesce però a chiudere la triangolazione in area

15′ Gol Pellegrini – Grandissima accelerazione di Zalewski che punta l’area e premia il taglio di Pellegrini. Mancino di prima intenzione che buca sotto le gambe Schmeichel

19′ Buon momento per la Roma – Che produce un paio di buone situazioni con Mkhitaryan. In entrambi i casi sbagliato l’ultimo tocco

29′ Occasione Lookman – Pallone perso malamente da Abraham. Imbucata del Leicester per Lookman che calcia in porta ma sbatte sul grande salvataggio di Smalling

32′ Tiro Maddison – Tentativo di piazzato dalla lunga distanza. Pallone alto sulla traversa

34′ Tiro Lookman – Saetta dal limite. Traiettoria centrale ma insidiosa che costringe Rui Patricio a una parata non in bello stile. Poi libera Smalling

42’ Rui Patricio in affanno in area – Uscita approssimativa e poi intervento poco sicuro su Dewsbury-Hall. Tutto fermo però per un fuorigioco rilevato dall’arbitro

45+1′ Fine primo tempo – Duplice fischio

46′ Inizio secondo tempo – Si riparte

51′ Colpo di testa Lookman – Stacca tutto solo in area su corner ma impatta male e non trova la porta

Migliore in campo: Zalewski al termine del primo tempo PAGELLE

Leicester Roma 0-1: risultato e tabellino

LEICESTER CITY (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne (21′ Justin); Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Ward, Soyuncu, Barnes, Iheanacho, Ayoze Perez, Amartey, Choudhury, Vestergaard, Daka, Thomas, Soumaré

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Mkhitaryan (57′ Veretout), Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Viña, Carles Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Kumbulla, Sergio Oilveira, Spinazzola, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (Spa)

Ammoniti: 25′ Dewsbury-Hall, 59′ Vardy