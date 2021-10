Roma, Mourinho su Orsato: «Ha grande esperienza, sono felice»

L’allenatore della Roma José Mourinho ha commentato la designazione di Orsato in vista della partita contro la Juventus

José Mourinho, allenatore della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus ha commentato anche la designazione dell’arbitro Orsato per il big match.

DESIGNAZIONE ORSATO – «Prima della partita io sono sempre contento con l’arbitro, non mi interessa il passato o i risultati. Prima della partita tante volte non sono neanche interessato a sapere chi è. Mi fido di tutti, parto dal principio che sono tutti bravi. In questo caso un uomo con la sua esperienza sono felice. Dopo la partita a volte sbagliano e non sono felice e la critica esce come una critica normale ma il punto di partenza è che prima della partita sono contento dell’arbitro e domani non è diverso perché è un arbitro con tanti anni di esperienza».

