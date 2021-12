Roma, Mourinho torna subito in Premier? C’è una panchina che lo aspetta

Josè Mourinho potrebbe terminare anzitempo la sua avventura sulla panchina della Roma. Possibile ritorno in Premier?

Josè Mourinho pronto a separarsi dalla Roma. Questa è la notizia che rimbalza dall’Inghilterra, più precisamente dal Daily Mirror, che vorrebbe lo Special One in procinto di lasciare la Capitale per fare ritorno in Premier League.

La panchina indiziata è quella dell‘Everton, dove la posizione di Rafa Benitez è traballante dopo il brutto ko nel derby con il Liverpool.