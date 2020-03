Roma, parola a Kolarov: «Situazione seria. Ripresa? Sono pessimista»

Roma, parla Kolarov: «Situazione seria, vorrei scendere in campo il prima possibile ma sono pessimista a riguardo»

Il terzino della Roma, Aleksandar Kolarov, ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente serba SportKluv. Ecco le sue parole in merito alla situazione che l’Italia e il calcio italiano stanno vivendo:

«Vorrei scendere in campo il prima possibile, ma dobbiamo ragionare. Considerando l’Europa League, dovremmo giocare 17 o 18 partite in due mesi. Fisicamente lo sopporteremo in qualche modo, ma vista la situazione in Italia non so come possa succedere. Anche se mi piacerebbe che si iniziasse a giocare, sono pessimista al riguardo. Ogni giocatore ha ricevuto un programma e comunichiamo costantemente con lo staff. Ci hanno portato le cyclette e anche alcune cose da mangiare, in modo da non dover uscire o uscire il meno possibile».