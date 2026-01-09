Roma, parla Gasperini: «Il fatto che la proprietà sia qui è un segnale importante. Friedkin? Spero di sentirli sempre di più»

Roma, le dichiarazioni del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini nella conferenza di vigilia della sfida contro il Sassuolo

Dopo il successo per 2-0 ottenuto contro il Lecce di Di Francesco, la Roma si prepara ora alla sfida contro il Sassuolo, prossimo avversario in campionato. I giallorossi hanno chiuso il girone d’andata con 36 punti e occupano attualmente il quinto posto in classifica, a pari merito con la Juventus. Ecco un estratto delle parole di Gasperini in conferenza:

PAROLE – «Il fatto che la proprietà sia qui è un segnale importante. Significa che vuole prendersi cura di questa squadra. Wesley oggi non c’è, vedremo domani. Perdiamo Cristante e Dovbyk e recuperiamo Mancini e Hermoso. La situazione è di emergenza. Domani c’è l’insidia della partita perchè il Sassuolo sta facendo un buon campionato. I pareggi delle big vanno evidenziate. Noi forse siamo stati i più bravi. Evidenzia il fatto che c’è molto equilibrio di questo campionato».

MERCATO – «Qualcuno ha mai parlato di mercato con me? Di sicuro non avrete informazioni da me, avete tutte le vostre fonti, non avete bisogno che ve ne parli. Parlo solo dei giocatori della Roma. Con la società mi confronto. Non dobbiamo mettere giocatori tanto per metterli. È giusto che si pensi sempre di migliorarsi, in difesa ma non solo. Domani avremo 5 giocatori della primavera. Friedkin? Spero di sentirli sempre di più, sono gente che ha mille attività però quando parlo con loro siamo in linea con quello che loro vorrebbero fare, poi dobbiamo farlo però»

RANIERI – «Rapporto ottimo, si è dovuto operare al ginocchio perchè non riusciva più a giocare (ride, ndr). Lui è molto rispettoso dei ruoli ma ci confrontiamo spesso»–

