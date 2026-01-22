Connect with us

Roma, Gasperini nel post gara: «Pisilli? Assomiglia un po’ a Tardelli. Ecco dove può arrivare la Roma»

Gasperini Atalanta Roma

Roma, le dichiarazioni di Gasperini nel post partita della sfida di Europa League contro lo Stoccarda. Le dichiarazioni

Gian Piero Gasperini , tecnico della Roma, è intervenuto nel post partita della sfida valida per la settima giornata di Europa League 2025/2026 contro lo Stoccarda. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

PISILLI – «Ha già dimostrato l’anno scorso il suo valore e credo che sia cresciuto molto. Ha raggiunto maturità in mezzo al campo nonostante la giovane età, è tra quelli che possono ampliare la rosa della Roma. Assomiglia un po’ a Tardelli, fisicamente era simile, ha una capacità di inserirsi buonissima, calcia benissimo… è un bel valore per noi».

TURNOVER – «Diverse riflessioni, ho la fortuna di vedere la crescita non solo di Pisilli ma anche di Ghilardi e Ziolkowski, ci sono giocatori in evoluzione anche fisica. Bisogna testare la condizione di chi magari non aveva giocato l’ultima partita, compresi Soulé e Pellegrini: è venuta fuori una partita perfetta, siamo riusciti a tenere tutti in considerazione, era una partita difficile».

AMBIZIONI – «Dove può arrivare la Roma? Questa vittoria ci dà fiducia, è un risultato che cerchiamo in ogni partita indipendentemente dall’avversario. In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati risultati con le primissime ma ci siamo andati vicino, non tutte le sconfitte sono state così nette: ora secondo ci stiamo avvicinando».

INFORTUNI E MERCATO – «Abbiamo spesso fuori El Shaarawy, Dovbyk. Davanti abbiamo due nuovi giocatori, uno di grande prospettiva e uno che ha dimostrato subito di essere forte. Se riuscissimo a fare ancora qualcosa, ma non è facile nel mercato di gennaio. Le squadre con cui competiamo sono tutte attrezzate e qualitative».

