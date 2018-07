Javier Pastore parla dal ritiro della Roma a San Diego: il centrocampista pone i suoi obiettivi e risponde ai complimenti di Totti

Francesco Totti lo ha definito un ‘top player’. Adesso, Javier Pastore dovrà dimostrare il suo valore sul campo. Arrivato alla Roma dal PSG poche settimane fa e attualmente in tournée con la squadra a San Diego, il centrocampista argentino ha parlato dei suoi obiettivi in giallorosso, rispondendo anche alle parole di Totti: «Ha detto parole molto belle, è un piacere trascorrere questa parte del ritiro a San Diego anche con lui – le dichiarazioni a Sky Sport – Da giovane, ho imparato molto da lui, spero di essere all’altezza delle sue parole. Qui mi trovo bene, l’importante adesso è capire i movimenti che vuole Di Francesco. Tatticamente devo aiutare la squadra a difendere, anche a Parigi ho giocato molto da mezzala, ma in maniera diversa. Poi posso essere una possibilità se il mister deciderà di cambiare modulo, adesso mi alleno per giocare mezzala».

Pastore ha poi parlato anche dei suoi obiettivi con la maglia giallorossa: «Personalmente sono qui per vincere tutto. Vengo da una squadra con cui negli ultimi anni ho vinto tanto, sarebbe magnifico arrivare in finale di Coppa Italia e, a tre giornate dalla fine del campionato, essere ancora in corsa per lo Scudetto. La Champions? Vedremo le squadre da affrontare nel girone, il nostro obiettivo è quello di vincere, non quello di partecipare». Tanta ambizione e voglia di continuare a ottenere successi, la Roma ha trovato un altro leader.