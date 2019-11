Roma, Pau Lopez: «Italia scelta migliore»

Il portiere della Roma Pau Lopez ha parlato della scelta di trasferirsi in Serie A dopo l’esperienza al Betis

Pau Lopez è intervenuto dal ritiro della Spagna per chiarire i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Roma: «Ho fatto un sacrificio economico pur di andare alla Roma perché volevo trasferirmi in Italia».

«Ho capito che era la cosa migliore per la mia carriera. Ero molto felice a Siviglia, la mia famiglia si trovava bene, ma penso che andare a Roma rappresenti un passo in avanti per la mia carriera», ha concluso il portiere giallorosso.