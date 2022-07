Roma, Pellegrini: «Siamo sulla strada giusta per poter vincere»

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dal ritiro in Portogallo

LE PAROLE – «Stiamo lavorando e può essere che manchi lucidità nello spunto o nella forza. Siamo comunque molto contenti, abbiamo fatto un grande lavoro per ripartire bene. Quest’anno con lo stop a novembre per il Mondiale sarà importante partire forte, in modo di arrivare alla sosta in una buona posizione in classifica. I nuovi? Credo che lo scorso anno abbiamo vissuto qualcosa di speciale, con un trofeo alla fine. Questo vuol dire che la mentalità del gruppo è vincente, di persone che lavora, non molla e che anche in allenamento punta al successo. Questo è quello che stiamo trasmettendo anche ai nuovi. Aggiungere qualche giocatore che può far fare la differenza sia la strada giusta per vincere».