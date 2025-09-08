Roma, Ranieri: «Gasperini? Sono convinto che farà un grandissimo campionato. I rinnovi di Pellegrini e Dybala...»

Roma, parla Ranieri: «Gasperini? Sono convinto che farà un grandissimo campionato. I rinnovi di Pellegrini e Dybala…». Le sue parole

Claudio Ranieri, attuale senior advisor dell’AS Roma ed ex allenatore giallorosso con una lunga carriera tra Serie A e Premier League, è tornato a parlare della squadra capitolina in un’intervista rilasciata a Sky Sport. L’ex tecnico, che in passato ha guidato club come Chelsea, Valencia e Leicester City (con cui ha vinto la storica Premier League 2015-16), ha affrontato diversi temi di attualità legati al club e al campionato italiano. Le sue parole:

SANCHO- «Era economicamente molto pesante, ma i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo che c’era da vendere qualcuno, finché non si sarebbe venduto qualche pezzo pregiato non si poteva fare. Quel pezzo pregiato non credo si sarebbe mai venduto, perché al momento ce li vogliamo tenere. Dovevamo inserire dei giovani nella speranza che il tecnico li avrebbe valorizzati al massimo così da poterli rivendere per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario»

SU GASPERINI – «Ottimo, ma ne ero sicuro. Quando abbiamo fatto una lista e i Friedkin hanno scelto Gasperini, eravamo sicuri di lui. Si parlava di antipatia, ma io ho detto che per me era ancora di più dell’antipatia: era qualcosa oltre, di un avversario veramente molto difficile da affrontare. Però poi quando ce l’hai a tuo favore le cose cambiano. È un allenatore che pretende, esige il massimo da sé stesso prima di tutti e poi dagli altri: per cui questo ci voleva per la piazza di Roma. Io ne sono super convinto e sono super convinto che farà un grandissimo campionato. I rinnovi di Pellegrini e Dybala? Dipendono dal campo. Dai Friedkin il massimo sostegno »

FFP – «Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato e il percorso che facciamo: sono tutte entrate che danno un valore in più. Poi al limite dovremo vendere qualcuno. Se prendiamo il cartellino rosso e andiamo in Champions League, non ci faranno partecipare».